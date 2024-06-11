Несколько лет назад столица страны Мьянма была перенесена из Янгона в Нейпьидо.

Такое решение вызвало много вопросов и споров среди экспертов. Причины такого переноса остаются загадкой, поскольку правительство не предоставило ясного объяснения.

Некоторые считают, что это было сделано для укрепления контроля над страной, другие полагают, что причиной могли быть политические или экономические соображения. В результате Нейпьидо стала пустой столицей, где многие здания и улицы остаются безлюдными и без жизни.

Где находится страна, раскинувшаяся на четырех полушариях

Перенос столицы вызвал также критику из-за необоснованные трат на строительство новых зданий и инфраструктуры, в то время как другие области страны гораздо больше нуждались в развитии и инвестициях.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.