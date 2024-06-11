Культурные особенности: почему в Китае не принято отказывать

В мире существует множество культурных особенностей, которые могут показаться странными или непонятными для людей из других культур. Одной из таких особенностей является отношение к отказу в различных ситуациях. Так, в Китайской культуре отказывать – это нечто неприемлемое.

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В Китае люди не любят отказывать друг другу. Они стараются избегать конфликтов и сохранять хорошие отношения, поэтому предпочитают не говорить прямо о своем несогласии. Вместо этого они могут использовать различные уловки, чтобы не отказывать напрямую. Например, они могут давать разные отговорки или откладывать принятие решения на неопределенное время.

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