От тайваньских улиц к международной славе: история бабл-чая

Бабл-чай или напиток с шариками из тапиоки стал настоящим глобальным феноменом в последние десятилетия. Его популярность продолжает стремительно расти по всему миру.

Бабл-чай зародился в Тайване в 1980-х годах. Его создателем считается Лин Сью Хуэй. Работая в чайной, девушка экспериментировала, добавляя маленькие шарики из тапиоковой муки в чай.

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Поначалу бабл-чай не имел большого успеха, но постепенно уличные торговцы в других районах Тайваня начали копировать этот новый тренд. К концу 1990-х бабл-чай стал очень популярен на Тайване, особенно среди молодежи, которая полюбила необычное сочетание горячего или холодного чая с мягкими, похожими на желе шариками.

В 2000-х годах бабл-чай распространился за пределы Тайваня и начал завоевывать популярность в других странах Азии. Позже специализированные чайные кофейни открылись в Америке и Европе.