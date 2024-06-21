В северной части Манилы, столицы Филиппин, расположено необычное кладбище, которое за последнее столетие превратилось в настоящий мини-город. Северный погост, основанный в 1904 году на окраине города, сегодня стал домом для нескольких тысяч живых людей.

Это уникальное место представляет собой симбиоз традиционного кладбища и импровизированного жилого района. Здесь, среди могил и склепов, обосновались бездомные филиппинцы, которые не могут позволить себе оплачивать жилье в стремительно дорожающей Маниле.

Территория, на которой не действуют законы

Поселенцы кладбища адаптировались к необычным условиям жизни, создав свое собственное сообщество. Многие из них нашли здесь работу, связанную с обслуживанием кладбища: они ухаживают за могилами, проводят уборку территории и помогают в организации похорон.