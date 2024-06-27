Науру – крошечное островное государство в Тихом океане, площадью всего 21 квадратный километр, прославилось благодаря необычному источнику богатства: птичьему помету.

С началом добычи фосфатов в 1906 году экономика Науру стремительно росла. После обретения независимости в 1968 году страна начала самостоятельно распоряжаться своими ресурсами. К 1970-м годам Науру стало одним из богатейших государств мира по доходу на душу населения.

Кладбище, на котором проживает несколько тысяч человек

Однако история процветания Науру оказалась недолгой. К 1990-м годам запасы фосфатов начали истощаться, а цены на мировом рынке упали. Правительство, не сумевшее диверсифицировать экономику, оказалось в сложной ситуации. Попытки инвестировать доходы от фосфатов в зарубежную недвижимость и другие проекты часто оказывались неудачными из-за некомпетентного управления и коррупции.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.