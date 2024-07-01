Красная помада как символ протеста: когда зародился культ

Красная помада — это не просто элемент макияжа, а мощный символ силы и независимости. За его становлением стоит многовековая история борьбы за права и самовыражение. Подробнее — в материале "Рамблера".

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История красной помады уходит корнями в Древний Египет. Клеопатра использовала помаду из измельченных жуков-карминок и муравьев, чтобы подчеркнуть свои губы. В то время красная помада символизировала власть и статус. Женщины, носившие ее, выделялись на фоне других, заявляя о своей силе и независимости.

В Средние века красная помада была под запретом, ассоциируясь с ведьмами и колдовством. Однако в эпоху Возрождения ее популярность возродилась. Королева Елизавета I использовала красную помаду как символ своей власти и могущества. Она наносила ее густым слоем, что становилось своеобразным заявлением: "Я сильная и независимая".

Настоящий культ красной помады как символа протеста зародился в XX веке. В 1912 году суфражистки, борющиеся за право голоса для женщин, использовали красную помаду как знак солидарности и силы. Они наносили ее перед демонстрациями, выражая свою готовность бороться за права.

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Во время Второй мировой войны красная помада стала символом сопротивления. В 1941 году правительство Великобритании призывало женщин носить яркую помаду, чтобы поддерживать моральный дух нации. Лейтенант армии США Элизабет Арден даже создала специальный оттенок красной помады "Montezuma Red" для женщин-военнослужащих.

В конце XX и начале XXI века красная помада вновь приобрела символическое значение. В 1980-х годах, в эпоху второго феминистского движения, она стала символом женской силы и независимости. Женщины наносили ее, чтобы заявить о своём праве на самовыражение и противостоять стереотипам.

В 2017 году, во время марша женщин в Вашингтоне, участницы снова использовали красную помаду как знак протеста против дискриминации и насилия. Этот жест стал символом солидарности и поддержки.

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