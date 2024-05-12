Женская и мужская застежка: история, причины, смысл

За каждым элементом стиля скрывается глубокая история, и пуговицы на одежде не исключение. С незапамятных времен пуговицы на мужских и женских рубашках пришиваются по-разному. "Рамблер" разобрался в истоках этого феномена.

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Издавна пуговицы на мужских рубашках были пришиты справа от планки, в то время как на женских рубашках — слева. Согласно Британской энциклопедии, пуговицы начали использоваться в XIII веке и к XIX веку стали символом социального статуса. Носить золотые, серебряные или слоновой кости пуговицы считалось показателем богатства.

Как элемент дизайна, пуговицы использовались в основном богатыми женщинами, чтобы украсить свою роскошную одежду драгоценными камнями и жемчугом, в то время как другие предпочитали одежду без пуговиц, такую как туники или сарафаны. Почему же возникла разница в расположении пуговиц на мужской и женской одежде?

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Предполагается, что это связано с социальным положением человека, особенно у женщин. В прошлом переодевание было довольно сложным процессом, особенно у представительниц высшей знати. У женщин часто были горничные, которые помогали им одеваться. Поэтому удобнее было иметь пуговицы слева, чтобы горничным было проще помогать своим хозяйкам. Мужчины, напротив, обычно одевались самостоятельно, поэтому пуговицы справа упрощали процесс одевания.

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