В советских квартирах выключатели часто располагались на непривычно большой высоте. Это не было случайностью или прихотью дизайнеров, а имело вполне практические причины.

Одним из главных факторов была экономия электропроводки. Согласно строительным нормам, распределительные коробки должны находиться на расстоянии 10–30 см от потолка. Чем ниже устанавливается розетка или выключатель, тем больше провода требуется для подключения. В условиях массового жилищного строительства и дефицита материалов в СССР, высокое расположение выключателей позволяло существенно сократить расход проводов.

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Кроме того, такое расположение имело и эргономические преимущества. На высоте примерно 150-160 см от пола выключатель находится в поле зрения среднестатистического взрослого человека, что облегчает его обнаружение в дневное время.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @demidov.