Гибралтарский пролив, разделяющий Европу и Африку, имеет ширину всего 14 километров в самом узком месте. Казалось бы, почему бы не построить мост, соединяющий два континента? Однако на пути этой амбициозной идеи стоит ряд серьезных препятствий.

Во-первых, строительству моста мешают технические сложности. Гибралтарский пролив известен своими сильными течениями и большой глубиной - до 900 метров. Строительство опор моста в таких условиях было бы чрезвычайно сложным и дорогостоящим. Кроме того, пролив находится в сейсмически активной зоне, что требует особых мер безопасности при проектировании.

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Также большую роль играют геополитические соображения. Испания и Марокко, страны, которые мог бы соединить мост, имеют сложные отношения, в том числе из-за территориальных споров. Кроме того, существуют опасения по поводу возможного увеличения нелегальной миграции из Африки в Европу.