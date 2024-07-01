В конце 18 века на острове Гаити (тогда известном как Сан-Доминго) разгорелась революция, которая привела к созданию первого независимого государства в Латинской Америке и первой республики, управляемой чернокожими. Эта революция началась в 1791 году как восстание рабов против французского колониального правления.

Франция, стремясь подавить восстание, отправила на остров экспедиционный корпус. В его составе находились около 5200 польских солдат, которые были частью наполеоновской армии.

Оказавшись на Гаити, многие польские солдаты быстро осознали, что их заставляют бороться против людей, стремящихся к свободе – той самой свободе, которой были лишены сами поляки. Это вызвало сильный внутренний конфликт и сочувствие к восставшим.

Переломным моментом стал 1802 год, когда значительная часть польских солдат решила перейти на сторону повстанцев.

Почему Европу и Африку до сих пор не соединили мостом

После окончания революции в 1804 году оставшимся в живых полякам было предоставлено гаитянское гражданство. Их потомки до сих пор живут на острове, в частности в деревне Казале, где их называют "белыми неграми Европы" из-за светлой кожи и приверженности местной культуре.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.