Многие люди, жившие в Советском Союзе, с ностальгией вспоминают вкус советского мороженого. И это не просто ностальгия по прошлому – на то были вполне объективные причины.

Главным фактором, обеспечивавшим высокое качество советского мороженого, был введенный в 1941 году ГОСТ 119-41. Этот стандарт был одним из самых строгих в пищевой промышленности СССР и регламентировал все аспекты производства мороженого.

Согласно ГОСТу, мороженое должно было изготавливаться исключительно из натуральных ингредиентов. Использование искусственных добавок, заменителей и консервантов было строго запрещено.

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Кроме того, каждая партия мороженого подвергалась строжайшему контролю качества. Для оценки использовалась 100-балльная система, учитывавшая вкус, аромат, консистенцию и внешний вид продукта. Любое отклонение от установленных параметров считалось браком, и такая партия не допускалась к продаже.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @demidov.