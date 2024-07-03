В одном из самых густонаселенных и дорогих городов мира – Гонконге – существует феномен так называемых "квартир-клеток". Это крошечные жилые пространства площадью от 1,5 до 9 квадратных метров, в которых вынуждены ютиться тысячи людей.

Квартиры-клетки представляют собой небольшие отсеки, разделенные проволочными сетками или тонкими перегородками. Обычно они расположены в старых многоквартирных домах, где большие квартиры разделены на множество таких микропространств.

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Основные обитатели квартир-клеток – это малоимущие граждане, трудовые мигранты и пожилые люди. Многие из них не могут позволить себе аренду обычного жилья из-за астрономических цен на недвижимость в Гонконге. Арендная плата за "клетку" составляет около 150-300 долларов в месяц.