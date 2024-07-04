В грузинском городе Батуми произошла удивительная история, привлекшая внимание местных жителей. Бездомная собака, обитающая в районе центрального парка, взяла на себя необычную роль защитника детей.

Все началось с того, что эта дворняга стала регулярно появляться возле местного детского сада. Вскоре воспитатели и родители заметили странное поведение животного. Каждый раз, когда группа детей подходила к пешеходному переходу у центрального парка, собака занимала свой пост.

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Как только малыши начинали переходить дорогу, четвероногий страж бросался с лаем на приближающиеся автомобили. Своим поведением она явно требовала от водителей остановиться и пропустить маленьких пешеходов.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @ramila_kasumova.