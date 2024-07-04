Одним из интересных альтернативных календарей, которые могли бы использоваться вместо Григорианского, является французский республиканский календарь. Он был введен во Франции в 1793 году во время Французской революции.

Французский республиканский календарь был частью более широкого движения по рационализации и стандартизации измерений, которое происходило во Франции в то время. Именно тогда они придумали километеры и килограммы.

Этот календарь разделял год на 12 месяцев по 30 дней каждый. Недели в республиканском календаре состояли из 10 дней вместо привычных семи. Оставшиеся 5-6 дней (в зависимости от високосного года) добавлялись в конце года как праздничные.

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Новая система летоисчисления начиналась с 22 сентября 1792 года — дня провозглашения Первой французской республики. Хотя этот календарь просуществовал недолго (до 1805 года), он представляет собой интересный пример попытки рационализации измерения времени и отхода от религиозных традиций.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.