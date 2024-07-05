В Индии существует малоизвестная социальная группа, известная как "белые вдовы". Этот термин относится к вдовам, которые были отвергнуты своими семьями и обществом, и вынуждены жить в крайней бедности и изоляции.

В индуистских традициях действительно существует убеждение, что смерть мужа может рассматриваться как своего рода кармическое наказание для женщины. Поэтому вдовы часто считаются носителями несчастья. Хотя эти предрассудки постепенно ослабевают в современной Индии, они все еще сильны в некоторых регионах, особенно в сельской местности.

"Белыми" этих вдов называют из-за белых сари, которые они носят в знак траура. В индуистской традиции белый цвет ассоциируется со смертью и трауром.

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Многие из этих женщин оказываются в городе Вриндаван, известном как "город вдов". Здесь тысячи пожилых вдов живут в ашрамах, существуя на скудные пожертвования и государственные пенсии. Они проводят большую часть своего времени, молясь в храмах и распевая религиозные гимны.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @travelnobaggage.