Что люди говорят перед смертью: личные истории врачей

Профессия врача считается одной из самых ответственных и сложных. Зачастую медики – последние, кого видят смертельно больные пациенты и с кем разговаривают перед уходом в иной мир. Что люди говорят, когда минуты на счету?

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Более 2000 врачей, медсестер и сиделок поделились историями из своей жизни.

«Мужчина на смертном одре повторял «тело в лесу рядом с дубом» снова и снова, пока не умер», - написал один пользователь.



«Я закончила вечерний обход лекарств и пошла к пациенту, чтобы попрощаться до завтра. Я сказала ему, что ухожу на ночь и что увижу его на следующий день, а он посмотрел мне в глаза, улыбнулся так искренне и сказал: «Ты выглядишь как ангел». Он умер на следующее утро», - рассказала, в свою очередь, медсестра, в прошлом работавшая в доме престарелых в отделении для больных деменцией.



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«Однажды пациентка сказала мне: «Я думаю, я умру сегодня...». Мы измерили жизненные показатели – все было в норме. Через пару часов у нее случился сердечный приступ», - рассказал другой медик.



Не обошлось и без жутких историй. Вот, что рассказал четвертый пользователь:

«Милая старушка сказала, что хочет надеть все белое. Когда ее спросили, почему, она ответила: «Здесь человек в черном». Она посмотрела в угол комнаты. Мы тоже посмотрели, но там никого не было. Попросили ее описать, что она увидела, и она сказала: «Он во всем черном, и на нем цилиндр».



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