Китай-город – один из древнейших районов Москвы, расположенный в самом центре столицы. Несмотря на свое название, этот исторический район не имеет прямого отношения к Китаю или китайцам. Существует несколько версий происхождения этого топонима.

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Согласно наиболее распространенной и принятой историками версии, название "Китай-город" происходит от старорусского слова "кита", что означало "вязка жердей" или "плетень". Этим термином обозначали особую технику укрепления стен и земляных валов при строительстве оборонительных сооружений. В 1534 году по приказу Елены Глинской, матери малолетнего Ивана IV (будущего Ивана Грозного), вокруг торгового посада была возведена мощная крепостная стена. При ее строительстве использовалась эта самая техника "киты", что и дало название району.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @nihaostudy.