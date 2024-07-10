Япония, известная своими технологическими достижениями и экономической мощью, сталкивается с серьезной социальной проблемой – бедностью среди пожилого населения. Эта ситуация вынуждает многих пенсионеров продолжать работать даже после достижения пенсионного возраста.

Около двух миллионов пожилых японцев вообще не имеют пенсий. Это огромное число людей, оказавшихся без финансовой поддержки в старости. Еще более тревожным является тот факт, что 15 миллионов пенсионеров получают лишь минимальную пенсию в размере 460 долларов. В стране с высокой стоимостью жизни, такой как Япония, этой суммы катастрофически не хватает для обеспечения достойного уровня жизни.

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Столкнувшись с финансовыми трудностями, многие пожилые японцы вынуждены искать дополнительные источники дохода. Они устраиваются на низкооплачиваемые работы, часто не соответствующие их опыту и квалификации. По всей Японии можно встретить пожилых людей, работающих таксистами, помощниками в магазинах или горничными в отелях.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @miladyfairy.