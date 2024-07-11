Знаменитый Дом правительства Российской Федерации, известный также как "Белый дом", имеет интересную историю, о которой мало кто знает. Изначально это величественное здание планировалось совсем для других целей.

Проект здания был разработан еще в 1930-х годах. Удивительно, но первоначально оно предназначалось для совершенно иной организации – "Аэрофлота", главной авиакомпании Советского Союза.

Еще одним любопытным фактом является то, что изначальное местоположение здания отличалось от нынешнего. Вместо живописной Краснопресненской набережной, где сейчас располагается Дом правительства, его планировали построить на площади Белорусского вокзала.

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Однако история распорядилась иначе. В процессе реализации проекта планы изменились, и здание обрело новое предназначение и местоположение. Сегодня Дом правительства является одним из самых узнаваемых символов российской государственности, хотя изначально задумывался как штаб-квартира авиакомпании.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @eskvortsov.