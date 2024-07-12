Древнерусский лубок – это уникальное явление в истории русского народного искусства, представляющее собой особый вид графики. Лубок, также известный как народная картинка, появился в России в конце XVI века и быстро завоевал популярность среди широких слоев населения.

Название "лубок" происходит от слова "луб" – внутренней части коры липы, на которой изначально печатались эти изображения. Позже для создания лубков стали использовать бумагу, но название сохранилось.

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Лубочные картинки отличались яркостью, простотой исполнения и доступностью сюжетов. Они изображали сцены из повседневной жизни, народные сказки, былины, религиозные сюжеты, а также исторические события. Часто лубки сопровождались короткими подписями или даже целыми текстами, что делало их не только визуальным, но и литературным произведением.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @elizaveta.krasnaya.