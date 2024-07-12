Колорадский жук получил свое название от американского штата Колорадо, где он был впервые обнаружен в 1811 году. Изначально этот вид обитал в Мексике и питался дикими пасленовыми растениями. Однако с распространением картофеля в Северной Америке жук быстро адаптировался к новому источнику пищи и начал активно размножаться.

В СССР колорадский жук появился значительно позже. Первые единичные случаи обнаружения этого вредителя на территории Советского Союза были зафиксированы в 1949 году. Предполагается, что жуки попали туда из соседней Польши, где они уже успели распространиться.

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После первого обнаружения колорадский жук начал быстро распространяться по территории СССР, став серьезной угрозой для картофельных полей. К 1960-м годам он уже был обнаружен во многих республиках Советского Союза, включая Россию, Беларусь, Молдавию и республики Прибалтики.

Подробнее об этом рассказал в своеи видео блогер @demidov.