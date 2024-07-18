Название популярного игристого вина "просекко" имеет интересную историю, уходящую корнями в далекое прошлое. Этот напиток родом из северо-восточной Италии.

Считается, что слово "просекко" происходит от названия небольшого села Просекко (Prosecco), расположенного недалеко от Триеста в регионе Фриули-Венеция-Джулия. Эта деревня была известна производством местного вина еще со времен Римской империи.

Однако название поселения имеет интересную этимологию, которая может указывать на славянские корни. Название берет свое начало от славянского слова "про́сека", которое обозначает вырубленный участок леса или просеку.

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Так как деревня Просекко находится на северо-востоке Италии, очень близко к границе со Словенией. Это расположение сыграло ключевую роль в ее истории и культурном разнообразии, благодаря чему поселение получило славянское название.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.