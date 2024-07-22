Несмотря на то, что Советский Союз был страной, где наука и рациональное мышление ценились высоко, многие суеверия и приметы глубоко укоренились в сознании людей и продолжают жить даже после распада СССР.

Одно из таких суеверий связано с "Л-образными" столбами. Многие люди до сих пор стараются обходить их стороной, вместо того чтобы пройти под ними. Считается, что если пройти под таким столбом, человека будут преследовать неудачи.

Другая примета, которая сохранилась с советских времен и широко распространена сегодня, – это обычай "присесть на дорожку" перед дальней поездкой. Согласно этой традиции, перед выходом из дома путешественники и провожающие их родственники на несколько минут садятся, чтобы, как считается, обеспечить благополучное путешествие.

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Многие из этих суеверий сохранились и даже получили новую жизнь в постсоветскую эпоху. Несмотря на доступность информации и развитие образования, люди продолжают следовать этим традициям, часто воспринимая их как часть культурного наследия или просто "на всякий случай".

Подробнее об остальный суевериях рассказал в своем видео блогер @Demidov.