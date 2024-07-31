История провала Антиоха IV Эпифана при попытке эллинизировать Иудею

Антиох IV Эпифан, правивший Селевкидской империей с 175 по 164 год до н. э., стал известен своей решительной попыткой эллинизировать Иудею. Этот период в истории Иудеи был отмечен острым противостоянием между эллинистической культурой и местными традициями, что вылилось в крупное восстание и значительные исторические последствия. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Антиох IV Эпифан пришел к правлению в Селевкидской империи, находящейся в процессе внутренней нестабильности и внешнего давления. В стремлении укрепить свою власть и расширить влияние эллинистической культуры, он решился на радикальные реформы в завоеванных территориях, включая Иудею.

Иудея, находившаяся под контролем Селевкидов, имела глубоко укоренившиеся традиции и религиозные обычаи, которые резко контрастировали с эллинистической культурой. Попытки Антиоха IV внедрить эллинистические практики, такие как строительство храмов для греческих богов, проведение игр и спортивных соревнований в греческом стиле, а также запрет на еврейские религиозные практики, стали причиной глубокого недовольства среди иудеев.

Правитель издал указ, запрещающий практику иудейской религии. Это включало запрет на обрезание, соблюдение субботы и другие религиозные обряды. Взамен он содействовал строительству греческих храмов и внедрению языческих культов. В Иерусалиме был построен храм Зевса, что вызывало ярость у местного населения. Греческие игры и соревнования также проводились в Иудее, что еще больше усилило напряжение. Антиох IV назначил управителем Иерусалима сторонника эллинистической политики.

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Попытки Антиоха IV навязать эллинистическую культуру встретили жесткое сопротивление со стороны еврейского населения. В 167 году до н. э. началось восстание, возглавляемое Маттафией Маккавеем и его сыновьями, известными как Макавеями. Восстание было направлено против репрессивных мер Антиоха IV и попыток уничтожения иудейской религии.

Восстание началось в городе Модин, где Маттафия Маккавей, после отказа подчиниться требованиям Антиоха IV, убил местного чиновника, который пытался принудить иудеев к выполнению греческих обрядов. Под руководством сыновей Маттафии, в первую очередь Иуды Макавея, повстанцы начали партизанскую войну против селевкидских войск. В результате ряда успешных операций, они смогли освободить Иерусалим от селевкидского контроля в 164 году до н. э. После освобождения Иерусалима, Макавеям удалось очистить Храм от языческих идолов и восстановить его для иудейского поклонения. Этот акт стал началом праздника Ханука, который отмечает освобождение и восстановление Храма.

Попытки Антиоха IV Эллинизировать Иудею закончились полным провалом. Восстание Макавеев привело к значительным политическим и религиозным переменам. После окончания войны, Иудея достигла периода независимости под властью династии Хасмонеев, что стало важным моментом в истории еврейского народа.

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