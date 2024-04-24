Город в руинах: история Лиссабонского землетрясения

Лиссабонское землетрясение 1755 года, также известное как "Великое лиссабонское землетрясение" или "Катастрофа в Лиссабоне", произошло в Королевстве Португалия в субботу, 1 ноября 1755 года, во время католического праздника День всех святых, около 9:40 утра. Подробнее о трагедии читайте в материале "Рамблера".

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За десятиминутный период произошли три отчетливых землетрясения. За первым толчком последовал еще более мощный второй толчок, в результате которого рухнули здания. По имеющимся данным, толчки и колебания земли от этого толчка продолжались три с половиной минуты. Гигантские трещины шириной до 15 футов прорвались через центр Лиссабона.

Третий толчок был менее сильным. Последствия землетрясения были далеко идущими. Сильное сотрясение ощущалось в Северной Африке, где землетрясение привело к многочисленным человеческим жертвам в городах Алжира и Марокко - более чем в 400 милях к югу от Лиссабона. Город Алжир был полностью разрушен. Танжер понес большие человеческие жертвы и значительный ущерб.

Землетрясение было особенно разрушительным в Марокко, где погибло около 10 000 человек. Архивные записи документально подтверждают, что прибрежные города Рабат, Лараш, Асила и Агадир (названные Санта-Крус во время правления Португалии) понесли большой ущерб. Даже города Фес, Мекнес и Марракеш во внутренних районах страны получили такой же ущерб. В Мекнесе рухнули мечети, синагоги, церкви и многие другие здания, что привело к большим человеческим жертвам.

В Европе землетрясение в Лиссабоне нанесло значительный ущерб Испании – особенно Мадриду и Севилье. Дрожь ощущалась также во Франции, Швейцарии и Северной Италии. Однако наибольший ущерб произошел на юго-западе Португалии. Лиссабон и его жители особенно сильно пострадали от землетрясения. В 1755 году Лиссабон был великим городом, легендарным своим богатством, процветанием и изысканностью. Это был один из самых красивых городов Европы с населением около 275 000 человек.

Когда произошло землетрясение, большая часть населения Лиссабона молилась в шести великолепных соборах, включая великую базилику Сан-Винсенте-де-Фора. За считанные минуты этот великий процветающий город-порт Лиссабон, столица Португалии и обширной Португальской империи и центр образования в Европе, был превращен в руины.

Разрушения, вызванные землетрясением, невозможно описать. Великие соборы Лиссабона, Базилика Санта-Мария, Сан-Винсенте-де-Фора, Сан-Паулу, Санта-Катарина, Мизерикордия - все полные верующих - рухнули, в результате чего погибли тысячи людей. Вся лиссабонская набережная и построенный из мрамора Кайс-де-Педра вдоль Тежу исчезли в реке, похоронив вместе с ней сотни людей, искавших убежища.

Вскоре после землетрясения вспыхнуло несколько пожаров, в основном из-за кухонных костров и свечей. Некоторые из них были быстро потушены, особенно в густонаселенных районах. Но многие жители покинули свои дома и оставили горящие костры. Узкие улицы, заваленные обломками, препятствовали доступу к местам пожаров. За считанные минуты пожар распространился и превратил Лиссабон в бушующий ад. Не имея возможности бежать, сотни пациентов Реальной больницы сгорели заживо. Общественные площади были заполнены людьми и их спасенными вещами, но по мере приближения пожара эти площади опустели, и пожар достиг катастрофических размеров. Две трети города были уничтожены пламенем, бушевавшим пять дней.

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Сразу после землетрясения многие горожане бежали к набережной, полагая, что этот район безопасен от пожаров и от падения обломков в результате толчков. Некоторые из них искали безопасности на море, садясь на корабли, пришвартованные на реке Тежу. Но примерно через 40 минут после землетрясения огромная волна цунами захлестнула гавань и центр города, устремившись вверх по Тежу. Прежде чем огромная стена воды достигла гавани, вода отступила, обнажив потерянные грузы и забытые кораблекрушения. Эти люди не знали об опасности возвращения и остались у береговой линии, чтобы наблюдать за обнаженным морским дном. Они даже не знали, что цунами – это последовательность волн, а не одна.

Затем за первой волной цунами последовали еще две волны, которые обрушились на берег, каждая из которых уносила людей и мусор в море и оставляла открытыми большие участки дна реки. Лодки, переполненные беженцами, перевернулись и затонули. Максимальная высота волн оценивалась в шесть метров. Лиссабон был не единственным португальским городом, пострадавшим от катастрофы. Три волны цунами обрушились на различные города западного побережья Португалии, достигая в некоторых местах высоты до 30 метров.

Цунами потребовалось чуть более четырех часов, чтобы преодолеть более 1000 миль до Корнуолла в Соединенном Королевстве. Голуэй, расположенный на западном побережье Ирландии, также пострадал, в результате чего был частично разрушен участок "Испанской арки" городской стены. Цунами пересекло Атлантический океан и во второй половине дня достигло Малых Антильских островов. В сообщениях из Антигуа, Мартиники и Барбадоса отмечается, что уровень моря сначала поднялся на 1,5 м, после чего последовали большие волны.

Лиссабонское землетрясение 1755 года стало одним из самых разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, унеся жизни более трети всего населения португальской столицы. Десятки тысяч португальцев, переживших землетрясение, погибли в результате вызванного землетрясением цунами. Цунами стало причиной большей части из примерно 70 000 смертей в Португалии, Испании и Марокко.

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