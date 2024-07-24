Иван Константинович Айвазовский, известный русский художник-маринист XIX века, создал целый цикл работ, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Этот факт может показаться удивительным, учитывая, что Айвазовский прославился прежде всего своими морскими пейзажами.

Айвазовский и Пушкин познакомились на выставке, когда

Айвазовский только начинал свою карьеру художника и учился в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. Друзьями они не стали, но тем не менее, Айвазовский глубоко уважал и восхищался творчеством Пушкина, считая его гением русской литературы.

В результате художник создал целый цикл работ, посвященных Пушкину. В себя он включает несколько известных картин: «Пушкин на берегу Черного моря» (1887), «Прощание Пушкина с морем» (1877), «Пушкин на вершине Ай-Петри при восходе солнца» (1899).

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Эти картины объединяет общая тема – изображение поэта на фоне морских пейзажей, что позволило Айвазовскому соединить свою любовь к морской стихии с глубоким уважением к Пушкину.

Подробнее об этом рассказала в своем видео @elizaveta.krasnaya.