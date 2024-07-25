В Санкт-Петербурге, городе, известном своими величественными проспектами и просторными площадями, скрывается удивительная достопримечательность – самая маленькая площадь в России. Флигельная площадь, размером не больше небольшого дворика, затерялась в лабиринте проходных дворов Васильевского острова.

История Флигельной площади окутана тайной. По некоторым сведениям, когда-то она была значительно больше, но со временем оказалась застроенной.

Что изначально должно было находиться в здании Дома правительства

Чтобы найти этот уникальный уголок, нужно отправиться на 3-ю линию Васильевского острова. Во дворе дома №38 вы обнаружите синюю табличку с надписью "Флигельная площадь, 1" и пояснением "Самая маленькая площадь России". Эта официальная табличка появилась здесь в 2011 году, став своеобразным признанием уникальности этого места.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @kirsanov_trip.