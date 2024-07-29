Малаккский пролив: ахиллесова пята китайской экономики

Малаккский пролив, узкий водный путь между Малайзией и индонезийским островом Суматра, играет ключевую роль в экономике Китая, являясь одним из самых важных морских торговых маршрутов в мире.

Для Китая Малаккский пролив имеет огромное значение по нескольким причинам. Пролив является ключевым маршрутом для китайского экспорта в Европу, Африку и Ближний Восток. Большая часть товаров, производимых в Китае, транспортируется через этот водный путь. Также около 80% импорта нефти Китая проходит через Малаккский пролив.

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Поэтому зависимость от Малаккского пролива делает Китай уязвимым перед потенциальными геополитическими конфликтами. США и их союзники в регионе могут теоретически перекрыть этот маршрут в случае напряжения ситуации в этом регионе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.