В Советском Союзе большинство телевизоров были рассчитаны на прием двенадцати каналов, хотя фактически транслировалось всего два.

Основная причина использования двенадцати каналов заключалась в необходимости избежать интерференции сигналов от соседних ретрансляторов. В Советском Союзе ретрансляторы были особенно важны из-за огромной территории страны и необходимости обеспечить вещание даже в отдаленных регионах.

Как звучали голоса знаменитых писателей и поэтов

Если бы все ретрансляторы использовали одни и те же частоты для передачи сигнала, это привело бы к наложению сигналов и появлению "каши" на экране.

Система из двенадцати каналов позволяла создать достаточный "буфер" между частотами соседних ретрансляторов. Это обеспечивало чистый прием сигнала без взаимных помех.