В эпоху глобализации и высоких технологий кажется, что на нашей планете не осталось по-настоящему удаленных мест. Однако существуют уголки Земли, которые до сих пор сохраняют свою изолированность от внешнего мира.

Остров Тристан-да-Кунья считается самым изолированным населенным местом на планете. Этот крошечный вулканический остров, входящий в состав заморских территорий Великобритании, расположен в южной части Атлантического океана, примерно в 2816 километрах от ближайшего материка – Африки.

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Площадь острова составляет всего 98 квадратных километров, а постоянное население не превышает 250 человек. Ближайший населенный пункт – остров Святой Елены – находится в 2430 километрах к северу. До ближайшего крупного города, Кейптауна в ЮАР, можно добраться только морским путем, и это путешествие займет около недели.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @egor_shows.