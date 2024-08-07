В центре грузинского курортного города Батуми стоит здание, которое местные жители и туристы называют самым жутким в городе. Речь идет о доме под названием «Белая магнолия».

Этот 9-этажный жилой комплекс был построен в 2011 году, но так и не был официально сдан в эксплуатацию. Жуткую репутацию дома усиливает его внешний вид. «Белая магнолия» выглядит заброшенной и мрачной на фоне ярких и современных зданий Батуми.

Этот девятиэтажный монстр, выросший до 14 этажей благодаря хаотичной надстройке, стал настоящей городской легендой. Дешевый гипсокартон, которым обшили фасад, быстро покрылся плесенью из-за влажного климата черноморского побережья. Но не это делает дом поистине жутким.

Где находится самое изолированное населенное место не Земле

Главная особенность этого места – жуткие скульптуры маленьких девочек, расставленные по периметру двора. Их образы словно вышли из кошмарного сна: безрукие фигуры с наростами на спине, напоминающими обрубленные крылья, болезненно сгорбленные, с впалыми животами. Лысые головы покрыты плесенью, а пустые взгляды устремлены вниз.