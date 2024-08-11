Первые энциклопедии: история создания

Энциклопедии как источник знания и информации занимают особое место в истории человечества. Их развитие тесно связано с потребностью систематизировать и сохранять накопленные знания для будущих поколений. «Рамблер» расскажет, как возникли и эволюционировали первые энциклопедии и каким образом они повлияли на развитие культуры и науки.

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Древний мир

Истоки энциклопедической традиции можно проследить до Древнего Египта и Месопотамии. Первые попытки систематизировать знания проявлялись в создании глиняных табличек и папирусов, на которых записывались различные аспекты жизни, включая астрономию, математику, медицину и сельское хозяйство. В Египте, например, такие тексты как «Книга мертвых» служили своеобразным руководством для загробной жизни.

Одной из первых систематических попыток собрать знания в едином труде стала «История» Геродота, написанная в V веке до н.э. Этот труд, хотя и не являлся энциклопедией в современном понимании, стремился охватить различные аспекты жизни, от географии и истории до этнографии и природных явлений.

В Древнем Риме Плиний Старший создал одну из первых настоящих энциклопедий — «Естественную историю». Этот труд, написанный в I веке н.э., состоял из 37 книг и охватывал широкий спектр тем, включая биологию, ботанику, минералогию и искусство. Плиний стремился собрать все доступные знания своего времени и представить их в систематизированном виде.

Средневековье

В Средние века энциклопедическая традиция продолжала развиваться в монастырях, где монахи стремились сохранить и передать знания. В IX веке Исидор Севильский создал одну из самых значимых энциклопедий того времени — «Этимологии». Этот труд, состоящий из 20 книг, включал разнообразные сведения о грамматике, риторике, медицине, богословии и многих других дисциплинах. Севильский стремился не только сохранить знания древних, но и интерпретировать их в контексте христианской веры, что сделало его труд важным источником для средневековых ученых и богословов.

Первая официальная энциклопедия

Первая официальная энциклопедия в мире появилась в Китае в 1408 году и называлась «Йонгле Дадянь». Этот грандиозный труд, созданный по указу императора Йонгле из династии Мин, состоял из 22 937 глав и охватывал все известные на тот момент знания в самых разных областях, от литературы и истории до астрономии и медицины. «Йонгле Дадянь» стала важным достижением китайской культуры и науки.

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Ренессанс и эпоха Просвещения

С наступлением Ренессанса и эпохи Просвещения энциклопедии начали приобретать современный вид. В XVII веке Франсуа де Ламотт Лаваль создал «Словарь», который стал предшественником более поздних энциклопедий. Однако настоящим прорывом стала «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», созданная под редакцией Дени Дидро и Жана Лерона д’Аламбера в XVIII веке.

Эта энциклопедия, состоящая из 35 томов, представляла собой грандиозный проект по систематизации и популяризации знаний. В ней участвовали такие выдающиеся мыслители того времени, как Вольтер, Руссо и Монтескье. Энциклопедия Дидро и д’Аламбера стала не только источником знаний, но и инструментом просвещения, способствовавшим распространению идей свободы, равенства и братства.

Первая официальная энциклопедия в России

Первая официальная энциклопедия в России появилась в 1780 году и называлась «Энциклопедический словарь». Она была издана под редакцией Николая Ивановича Новикова и стала важным источником знаний для российской интеллигенции. Этот труд стремился систематизировать и представить в доступной форме все важные аспекты науки, искусства и культуры, и сыграл значительную роль в просвещении российского общества.

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