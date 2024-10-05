Недострой века: как выглядит самая высокая заброшка в мире

Самоотверженный трудоголизм китайцев и иностранные инвестиции превратили некогда аграрную, бедную страну в промышленного гиганта. Сейчас мы уже привыкли, что наш азиатский сосед готов браться за любые, даже самые амбициозные задачи. Китайские рабочие уже воплотили сотни и тысячи невероятные инфраструктурных проектов. Но даже, казалось бы в отлаженной и динамичной системе Поднебесной, порой случаются сбои.

В 2008 году в городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов жителей, началось возведение бизнес-центра Goldin Finance 117. Небоскреб, вершина которого достигала 600 метров, должен был согласно проекту стать пятым по высоте зданием планеты. Об этом рассказывает Maximonline.ru.

Но затем случился мировой экономический кризис и у застройщика начались проблемы. Местные власти не стали спасать противоречивый проект. В 2013 году строительство Goldin Finance окончательно остановилось. Вот уже более 10 лет этот грандиозный недострой возвышается над городом, как символ упадка и непомерных амбиций.

Самая высокая заброшка в мире — в галерее «Рамблера».