В каких странах раньше было запрещено кружевное нижнее белье

Когда речь заходит о моде и стиле, трудно представить себе гардероб современной женщины без кружевного нижнего белья. Этот элемент одежды давно стал символом женственности и утонченности. Однако, прежде оно было запрещено. Когда и в каких странах, расскажет "Рамблер".

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В 2014 году в некоторых странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — России, Казахстане и Беларуси — разразился скандал, связанный с временным запретом на продажу кружевного нижнего белья. Он был вызван не столько вопросами морали или культурных норм, сколько требованиями безопасности и гигиены.

В тот год вступил в силу новый технический регламент, регулирующий содержание синтетических материалов в нижнем белье. В соответствии с ним, доля синтетических волокон в изделиях, контактирующих с кожей, не должна была превышать 10%. Основной аргумент заключался в том, что синтетика не обеспечивает достаточной воздухопроницаемости, что может негативно сказаться на здоровье потребителей.

Кружевное белье, которое часто изготавливается с использованием синтетических волокон, попало под этот запрет. Производители и продавцы, не успевшие адаптировать свои изделия под новые нормы, столкнулись с запретом на продажу своей продукции.

Устаревшие вещи, которые полюбились людям

Запрет на кружевное белье вызвал бурную реакцию в обществе. Многие женщины восприняли его как попытку ограничить их право на выбор и вмешательство в их личное пространство. В Казахстане и Беларуси прошли протесты, участницы которых требовали отмены новых правил и возвращения любимого кружевного белья в продажу. Некоторые протестующие даже заявляли, что такие меры оскорбляют их чувство достоинства и нарушают их права.

Многие представители индустрии моды и ритейла также выразили свое недовольство. Они отмечали, что запрет ударил по бизнесу и привел к убыткам, поскольку кружевное белье пользовалось высоким спросом у покупателей. Кроме того, возникли проблемы с импортом белья, не соответствующего новым требованиям.

В результате массового недовольства и протестов, а также осознания того, что запрет оказался неэффективным, власти постепенно перестали его активно применять. На практике кружевное белье продолжало продаваться, и требования к содержанию синтетики в изделиях стали менее строгими.

Сегодня кружевное белье вновь вернулось на полки магазинов без ограничений. Однако вопрос о балансе между модой и здоровьем остается актуальным. Ведущие производители теперь стараются учитывать не только эстетическую составляющую, но и гигиенические нормы, чтобы их продукция была безопасной для потребителей.

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