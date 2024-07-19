Устаревшие вещи, которые полюбились людям

С каждым годом технический прогресс становится все быстрее и быстрее. Не успеваем мы привыкнуть к новым вещам, полезным для быта, как им на смену приходит следующее поколение. Если раньше, человек мог пользоваться одним и тем же прибором десятилетия, то теперь “срок службы” модных девайсов сократился до нескольких лет. Несмотря на то, что многие из подобных изобретений уже нашли свое место на свалке истории прогресса, есть те, которым удалось благополучно выжить благодаря уникальным свойствам.

Список устаревших, но все еще важных вещей для повседневной жизни людей.