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Устаревшие вещи, которые полюбились людям

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Современному человеку очень сложно обойтись без будильника, ведь повседневная жизнь жестко привязана к точному времени. Несмотря на то, что эта функция есть практически в каждом девайсе, для некоторых людей нет ничего лучше старого-доброго аналогового звона по утрам
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Современному человеку очень сложно обойтись без будильника, ведь повседневная жизнь жестко привязана к точному времени. Несмотря на то, что эта функция есть практически в каждом девайсе, для некоторых людей нет ничего лучше старого-доброго аналогового звона по утрам 
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Интернет подарил человечеству неограниченную фонотеку. Любимую музыку можно слушать в любом месте и в любое время. Правда, даже сейчас есть те, кто предпочитает идеальному цифровому звуку, хрустящую мелодию виниловых пластинок
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Интернет подарил человечеству неограниченную фонотеку. Любимую музыку можно слушать в любом месте и в любое время. Правда, даже сейчас есть те, кто предпочитает идеальному цифровому звуку, хрустящую мелодию виниловых пластинок 
© dreamstime.com
Бумажная фотография также уходит в прошлое. Но даже спустя 20 лет вы можете легко найти в шкафу пыльный выпускной альбом и окунуться в прошлое. Можете ли вы найти снимки, которые хранились на жестком диске вашего старого компьютера 5 лет назад
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Бумажная фотография также уходит в прошлое. Но даже спустя 20 лет вы можете легко найти в шкафу пыльный выпускной альбом и окунуться в прошлое. Можете ли вы найти снимки, которые хранились на жестком диске вашего старого компьютера 5 лет назад 
© dreamstime.com
Сколько бы ни придумывали калькулятор разработчики операционных систем, нет ничего удобнее старого доброго девайса на солнечных батареях
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Сколько бы ни придумывали калькулятор разработчики операционных систем, нет ничего удобнее старого доброго девайса на солнечных батареях 
© dreamstime.com

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Игровая приставка “Денди” не просто была первым массовым девайсом доступным для каждой семьи, но и подарила миру огромное множество легендарных видеоигр для детей, непревзойденных до сих пор
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Игровая приставка “Денди” не просто была первым массовым девайсом доступным для каждой семьи, но и подарила миру огромное множество легендарных видеоигр для детей, непревзойденных до сих пор 
© dreamstime.com
Как ни странно в мире все еще есть люди, которые предпочитают пользоваться проводной мышью. И да, им просто лень менять батарейки
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Как ни странно в мире все еще есть люди, которые предпочитают пользоваться проводной мышью. И да, им просто лень менять батарейки 
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Проводные наушники порой гораздо удобнее цифровых. Хотя бы потому, что их сложнее потерять
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Проводные наушники порой гораздо удобнее цифровых. Хотя бы потому, что их сложнее потерять 
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Механические часы превратились из необходимого аксессуара в модный. И пусть владельцы обычных часов лишены возможности звонка “по Скайпу”, “подзарядка” механики занимает каких-то несколько секунд - достаточно покрутить заводную головку. Плюс приятный звук в комплекте
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Механические часы превратились из необходимого аксессуара в модный. И пусть владельцы обычных часов лишены возможности звонка “по Скайпу”, “подзарядка” механики занимает каких-то несколько секунд - достаточно покрутить заводную головку. Плюс приятный звук в комплекте 
© dreamstime.com
Календари придумали, чтобы люди не терялись во времени. Сейчас эта вещь носит декоративный характер, но все еще остается важным элементом повседневной жизни множества семей
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Календари придумали, чтобы люди не терялись во времени. Сейчас эта вещь носит декоративный характер, но все еще остается важным элементом повседневной жизни множества семей 
© dreamstime.com

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Год за годом бумага выходит из моды и становится дороже. Но записные книжки и блокноты все еще гораздо удобнее, чем электронные аналоги. Еще бы не терять ручку
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Год за годом бумага выходит из моды и становится дороже. Но записные книжки и блокноты все еще гораздо удобнее, чем электронные аналоги. Еще бы не терять ручку 
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Ipod стал одним из символов прогресса в “нулевые”. Несмотря на то, что доступный интернет и смартфон похоронил этот модный девайс, многие до сих пор предпочитают хранить любимую музыку на офлайн носителе
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Ipod стал одним из символов прогресса в “нулевые”. Несмотря на то, что доступный интернет и смартфон похоронил этот модный девайс, многие до сих пор предпочитают хранить любимую музыку на офлайн носителе 
© Imago/TACC
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С каждым годом технический прогресс становится все быстрее и быстрее. Не успеваем мы привыкнуть к новым вещам, полезным для быта, как им на смену приходит следующее поколение. Если раньше, человек мог пользоваться одним и тем же прибором десятилетия, то теперь “срок службы” модных девайсов сократился до нескольких лет. Несмотря на то, что многие из подобных изобретений уже нашли свое место на свалке истории прогресса, есть те, которым удалось благополучно выжить благодаря уникальным свойствам.

Список устаревших, но все еще важных вещей для повседневной жизни людей.

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