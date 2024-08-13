Корейские похороны обычно длятся три дня и включают в себя множество ритуалов и церемоний. Именно поэтому многие корейцы начинают копить деньги на собственные похороны задолго до того, как в этом возникнет необходимость.

Одна из причин высокой стоимости похорон в Корее – дефицит земли на кладбищах. Из-за ограниченной территории страны и растущего населения, цены на участки для захоронений достигли астрономических высот. Это привело к тому, что многие корейцы вынуждены обращаться к кремации как к более доступной альтернативе.

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Однако даже кремация не решает всех проблем. В Южной Корее существует законодательный запрет на хранение праха умерших дома. Вместо этого урны с прахом должны храниться в специализированных учреждениях – колумбариях. Аренда ячейки в таком месте может стоить до 100 000 долларов (929 508 рублей), что для многих семей является неподъемной суммой.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @snitovskii.