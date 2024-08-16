Чем пользовались до появления туалетной бумаги

До появления туалетной бумаги люди проявляли изобретательность и использовали различные материалы для поддержания гигиены. Практики зависели от культурных традиций, природных условий и доступности материалов. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Древние цивилизации

Древний Египет и Месопотамия

В древних цивилизациях, таких как Египет и Месопотамия, гигиенические практики сильно зависели от того, что было доступно. В Египте люди часто использовали воду для очищения, применяя аналог современных биде. В Месопотамии могли использоваться влажные ткани, губки или даже морская вода, если они находились в прибрежных районах.

Древний Китай

В Китае одной из первых цивилизаций, возможно, начали использовать прототипы туалетной бумаги еще в VI веке н. э. До этого китайцы применяли различные материалы, включая куски ткани, листья растений и даже старые фрагменты книг или бумаги.

Древний Рим

Римляне имели довольно продвинутую систему общественных туалетов. В римских общественных банях и туалетах часто применялась губка, прикрепленная к палке — так называемый "терсорий". Эта губка была многоразовой и после использования промывалась в соленой воде или уксусе, что служило для дезинфекции.

Чистка зубов и другие применения мочи в Древнем Риме

Средневековье и Новое время

Европа

В Средние века гигиена в Европе была достаточно примитивной. Люди часто использовали любые доступные материалы, такие как сено, солома, мох, листья деревьев и даже куски ткани. Богатые слои населения могли позволить себе более мягкие и удобные варианты, такие как шерсть или льняные тряпки.

Исламский мир

В исламском мире была развита практика очищения водой, что соответствует традиции "истинджа" (омовение после туалета). Это делало использование туалетной бумаги ненужным. До сих пор во многих странах с исламскими традициями предпочитают именно водные процедуры.

Скандинавия и Русь

В холодных северных регионах, таких как Скандинавия и Русь, для очищения использовали мох или стружки дерева. Эти материалы были легко доступны и могли выполнять гигиеническую функцию.

Колониальная Америка

В колониальной Америке гигиенические стандарты также сильно зависели от того, где люди жили и что у них было под рукой. В сельской местности часто применяли кукурузные початки после сбора урожая. Также использовались газеты, каталоги или другие печатные материалы, что стало привычной практикой для многих американцев до массового производства туалетной бумаги в конце XIX века.

Альтернативы в Азии

В Азии предпочтение, как и в древности, часто отдавалось воде. В Индии и в некоторых других странах применялась техника омовения руками с использованием воды, которая до сих пор практикуется в определенных частях мира.

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