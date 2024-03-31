В Древнем Риме использование мочи было широко распространено и играло значительную роль в различных аспектах повседневной жизни. "Рамблер" расскажет, почему урина была ценным ресурсом.

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Процесс сбора мочи из общественных писсуаров и ее применения в Древнем Риме был организован довольно тщательно. Люди, занимавшиеся этим действом, назывались fullo. Их легко было встретить на улицах — они перемещались с большими сосудами, чтобы собирать мочу из публичных туалетов.

Одним из наиболее распространенных способов использования мочи в Древнем Риме было ее медицинское применение. Римские врачи, такие как Гален, использовали ее в лечении различных заболеваний. Они считали, что моча обладает целебными свойствами и может помогать при болезнях желудка, диарее и других расстройствах.

Урена также использовалась в промышленных процессах. Например, аммиак, содержащийся в моче, был ценным ингредиентом при обработке кожи и тканей. Римляне использовали мочу для дубления кожи. Эти процессы помогали создавать качественные материалы для одежды и других изделий.

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В древности моча применялась в быту и даже в бьюти-индустрии. Например, ее использовали для стирки одежды. Аммиак, который содержится в моче, обладает отбеливающими свойствами, что делало ее ценным средством для ухода за одеждой. Кроме того, моча также использовалась для удаления пятен с тканей и обуви. Но самое невероятно было то, что ее полоскали рот, так как урена делала улыбку белоснужной.

Кроме того, урена была полезна для сельского хозяйства, так как использовалась как удобрение для почвы. Таким образом фермеры увеличивали урожай. Это был еще один вариант того, как моча становилась ценным ресурсом и важным элементом экономики в Древнем Риме.

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