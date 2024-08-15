Нидерланды ведут многовековую борьбу с морской стихией. Около трети территории страны лежит ниже уровня моря, что делает ее особенно уязвимой перед наводнениями и затоплениями. Однако голландцы не только научились жить в таких условиях, но и разработали уникальные методы защиты и расширения своих земель.

Ключевым элементом в борьбе с водой стала система дамб, плотин и водных заграждений. Проект «Дельта», начатый после катастрофического наводнения 1953 года, стал самым масштабным инженерным сооружением в истории страны. Он включает в себя серию дамб, шлюзов и штормовых барьеров, защищающих побережье от штормов и наводнений.

Где находится самое изолированное населенное место не Земле

Помимо защитных сооружений, голландцы активно используют технологию польдеров – участков суши, отвоеванных у моря. Эти территории окружены дамбами и осушаются с помощью насосных станций. Исторически для откачки воды использовались ветряные мельницы, а сегодня их заменили современные электрические насосы.

Подробнее об этом месте рассказал в своем видео блогер @egor_shows.