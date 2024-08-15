Цейлонский чай, известный своим насыщенным вкусом и ароматом, имеет богатую историю производства на острове Шри-Ланка. Процесс его создания – это сочетание вековых традиций и современных технологий.

На чайных плантациях Шри-Ланки существует интересная традиция: сбором чайных листьев занимаются исключительно женщины. Эти умелые работницы обладают особым мастерством и внимательностью, необходимыми для бережного сбора нежных чайных листочков. За один рабочий день одна сборщица способна собрать около 20 килограммов чайных листьев.

Раз в неделю работницы аккуратно срывают самые молодые и нежные листочки с верхней части растений. Именно эти листья считаются наиболее ценными и ароматными, они используются для производства высококачественных сортов чая.

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Черный и зеленый чай производятся из листьев одного и того же растения. Разница заключается в способе обработки собранных листьев. Для получения черного чая собранные листья оставляют сушиться в специальных машинах, где они проходят процесс ферментации.

Для производства зеленого чая свежесобранные листья быстро обрабатывают горячим паром. Эта процедура останавливает процесс окисления, сохраняя естественный зеленый цвет листьев