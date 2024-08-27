Гермозатворы – это специальные защитные конструкции в метрополитене, представляющие собой массивные герметичные двери. Они устанавливаются в тоннелях и на станциях метро с целью обеспечения безопасности пассажиров и персонала в чрезвычайных ситуациях.

Появление гермозатворов в метро связано с историей развития подземного транспорта и необходимостью защиты от различных угроз. Первые гермозатворы начали устанавливать в метрополитенах в середине XX века, когда возросла обеспокоенность по поводу возможных техногенных катастроф и военных конфликтов

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Гермозатворы могут использоваться в случае прорыва грунтовых вод или аварий на водопроводных коммуникациях, они позволяют изолировать отдельные участки метро, предотвращая распространение воды по тоннелям.

Станции метро, оборудованные гермозатворами, могут служить также убежищами гражданской обороны в случае военных действий или природных катастроф.

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