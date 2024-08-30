Время имеет удивительное свойство менять ценность вещей. То, что когда-то казалось обыденным и незначительным, спустя десятилетия может превратиться в настоящее сокровище. Именно это произошло со многими предметами быта, игрушками и произведениями искусства времен Советского Союза.

Кто бы мог подумать, что обычные елочные игрушки, которыми украшали новогодние елки в каждом доме, станут предметом охоты коллекционеров? Сегодня редкие экземпляры советских елочных украшений могут стоить до 50 000 рублей за штуку.

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Но настоящим сюрпризом для многих может стать цена на некоторые книги советского периода. Например, сборник стихов Владимира Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» сегодня может стоить до 1 000 000 рублей за экземпляр. Эта детская книга, изданная в 1927 году, стала не просто редкостью, а настоящим сокровищем для библиофилов и коллекционеров.

Подробнее об остальных предметах рассказал в своем видео блогер @eskovrtsov.