От железнодорожной станции до игровой столицы мира: история Лас-Вегаса

Лас-Вегас начал свою историю как небольшая железнодорожная станция, основанная в 1905 году на землях, принадлежавших железнодорожной компании. В то время Невада стала первым штатом в США, где было легализовано казино.

Неподалеку от железнодорожной станции правительство начало строительство грандиозной плотины Гувера на реке Колорадо. На стройку прибыли тысячи рабочих, которым нужно было чем-то занять свободное время. Так на станции Лас-Вегас появились первые казино, призванные развлечь рабочих в перерывах между трудовыми смен на строительстве дамбы.

Какая европейская страна быстрее всех вымирает

Благодаря близости к источникам воды, наличию железнодорожного сообщения и быстро растущей игорной индустрии, Лас-Вегас начал стремительно развиваться. Постепенно из небольшой станции он превратился в крупный город, который сегодня носит титул мировой столицы развлечений и туризма.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egorshows.