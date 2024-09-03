Одними из самых дорогостоящих похорон в истории современной России стали похороны Дианы Лебедевой, трагически погибшей в 2016 году. Диана была внучкой российского миллиардера Платона Лебедева.

Похороны Дианы Лебедевой стали беспрецедентными по своему размаху и стоимости. По имеющимся данным, на организацию церемонии было потрачено около 300 миллионов рублей.

Для церемонии прощания специально был заказан самолет с цветами из Голландии. Похоронный зал Троекуровского кладбища, где проходила церемония, был украшен до неузнаваемости, превратившись в настоящий цветочный сад. После захоронения на кладбище была организована круглосуточная охрана могилы. Кроме того, для обеспечения безопасности и сохранности места упокоения были установлены видеокамеры.

Почему в Южной Корее принято копить на похороны

19-летняя девушка погибла в автокатастрофе на швейцарском курорте Лугано. Автомобиль, в котором находилась Диана, сорвался с горной дороги и упал в озеро.

Об этом рассказали в видео на странице @openfuneral_ru.