Мировые столицы, которые сегодня забыты

Бывшие центрами великих цивилизаций города сегодня часто остаются в тени своей былой славы, не привлекая столько внимания, сколько их современные аналоги. Однако их история остается важной частью мировой культуры. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

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1. Теотиуакан, Мексика

Теотиуакан был одной из крупнейших древних столиц в Центральной Америке, задолго до появления ацтеков. В период своего расцвета (около 100 года н. э.) город был одним из крупнейших в мире, но его цивилизация таинственным образом исчезла. Сейчас это место больше известно благодаря гигантским пирамидам и остается объектом археологических исследований.

2. Тимбукту, Мали

Тимбукту — легендарный город-загадка в африканской пустыне. В Средние века это был центр исламской культуры, науки и торговли, особенно известный своими библиотеками и университетами. Его богатство и величие привлекали купцов и путешественников из разных уголков мира. Однако после колонизации и упадка караванной торговли город потерял свое влияние и известность. Сегодня Тимбукту — это затерянный уголок в Сахаре, который все еще хранит следы былого могущества.

3. Кахокия, США

Этот древний город, расположенный на территории современного штата Иллинойс, был крупнейшим городским центром культуры миссисипианцев в Северной Америке. Около 1100 года н. э. Кахокия была одной из крупнейших столиц своего времени, с населением, превышающим Лондон. Однако эта цивилизация внезапно исчезла, и сегодня от города остались только монументальные земляные насыпи.

4. Амарна, Египет

Город Амарна был основан фараоном Эхнатоном в XIV веке до н. э. как новая столица Древнего Египта, посвященная поклонению единственному богу — Атон, солнечному диску. После смерти Эхнатона город был практически полностью покинут и вскоре забыт. Сегодня это место привлекает археологов и историков, но мало известно за пределами узких кругов специалистов.

5. Ангкор, Камбоджа

Ангкор был столицей могущественной Кхмерской империи и достиг пика своего развития в XII веке. Город был центром буддистской и индуистской культуры, а его величественные храмы, такие как Ангкор-Ват, до сих пор впечатляют своим масштабом и архитектурой. Однако после падения империи Ангкор был заброшен и забыт на многие столетия. Лишь в XIX веке западные путешественники снова "открыли" его миру.

Храмовый комплекс в Камбодже, ставший символом древнего могущества

6. Паленке, Мексика

Паленке — одно из важнейших политических и культурных центров цивилизации майя. Город процветал в VII–VIII веках н. э., но после его таинственного упадка он был поглощен джунглями и забыт. Лишь в XIX веке его руины были обнаружены археологами. Сегодня Паленке признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

7. Хаттуса, Турция

Хаттуса была столицей Хеттского царства в бронзовом веке. Это был крупный политический и культурный центр, известный своей продвинутой архитектурой и системой обороны. Однако в XII веке до н. э. город был заброшен и впоследствии забыт. Сегодня его руины являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, но Хаттуса по-прежнему остается в тени более известных древних городов.

8. Акрагас, Сицилия

Акрагас (современный Агридженто) был одним из крупнейших и богатейших городов Древней Греции, расположенных на территории современной Сицилии. Этот город был известен своими впечатляющими храмами, многие из которых сохранились до сих пор. Однако после римского завоевания Акрагас утратил свое значение и постепенно был забыт.

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