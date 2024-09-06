Как вавилоняне строили свои города

Вавилоняне, одни из самых известных народов древней Месопотамии, создали уникальную культуру и архитектуру, которая оказала значительное влияние на последующие цивилизации. О том, как они строили свои города, расскажет "Рамблер".

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Основным строительным материалом в Вавилонии были глиняные кирпичи. В регионах с недостатком камня глина была самым доступным материалом. Стены домов и общественных зданий часто покрывались штукатуркой или облицовывались глазурованными кирпичами, которые могли быть окрашены в различные цвета. Такие украшения придавали городам яркий и узнаваемый облик.

Вавилонские города, как правило, были хорошо спланированы. Город Вавилон, который стал одним из крупнейших и наиболее известных вавилонских городов, имел прямоугольную форму и был окружен массивными стенами. Улицы города часто пересекались под прямым углом, создавая упорядоченную сетку. Центральная часть города обычно включала главные храмы и дворцы, что отражало важность религии и власти в жизни вавилонян.

Одной из самых выдающихся черт вавилонских городов были массивные городские стены. Стены Вавилона, например, были настолько велики, что, согласно легендам, по ним могли ездить колесницы. Эти стены служили не только защитой от врагов, но и символом могущества и престижа города. Вавилоняне использовали для строительства стен глиняные кирпичи, которые обжигались на солнце или в печах, что придавало им прочность.

Центральную роль в вавилонских городах играли храмы. Зиккураты, ступенчатые башни, являлись важнейшими культовыми постройками. Самый известный из них – зиккурат Этеменанки, который, по преданию, мог служить прообразом Вавилонской башни. Эти гигантские сооружения символизировали связь между землей и небесами и были посвящены богам, таким как Мардук – главный бог Вавилона.

Поскольку Вавилония находилась в низменной части Междуречья, создание эффективной системы каналов было жизненно важно. Вода из рек Тигр и Евфрат использовалась для ирригации полей, снабжения питьевой водой и поддержания города. Сеть каналов и водоемов не только способствовала сельскому хозяйству, но и защищала города от наводнений.

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Вавилонские города были важными торговыми центрами, что отражалось в наличии обширных рынков и мастерских. Жилые кварталы обычно располагались вокруг центральных площадей или вдоль главных улиц. Дома вавилонян, как правило, имели внутренние дворы, где проходила основная жизнь семьи. Эти дворы служили местом для приготовления пищи, отдыха и общения.

Вокруг городов вавилоняне создавали обширные сады и поля. Самый известный сад Вавилона – Висячие сады, одно из семи чудес света. Хотя их существование до сих пор обсуждается историками, сады действительно играли важную роль в жизни вавилонян, предоставляя пищу и отдых от жаркого климата.

Вавилонские правители возводили грандиозные дворцы, которые не только демонстрировали их могущество, но и служили центрами управления. Внутренние помещения дворцов часто украшались барельефами, фресками и мозаиками. Кроме того, во дворцах находились административные помещения, где велась вся государственная деятельность.

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