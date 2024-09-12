Монголия – страна, расположенная в Центральной Азии, граничащая с Россией и Китаем. Это государство с богатой историей и уникальной культурой, известное своими бескрайними степями, горами и пустыней Гоби. Несмотря на то, что Монголия является одной из наименее густонаселенных стран мира, она полна удивительных особенностей.

Удивительно, но около четверти населения Монголии до сих пор ведет кочевой или полукочевой образ жизни. Эти люди, известные как номады, перемещаются по стране со своими юртами (традиционными круглыми жилищами) и стадами животных, следуя древним традициям своих предков.

Даже столица Монголии, Улан-Батор, имеет кочевую историю. Трудно поверить, но город менял свое местоположение 28 раз, прежде чем окончательно обосноваться на своем нынешнем месте в 1778 году.

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Монголия известна как одно из самых богатых мест в мире для палеонтологических находок. Именно здесь в 1923 году экспедиция Американского музея естественной истории под руководством Роя Чепмена Эндрюса обнаружила первые в истории яйца динозавров.

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