В августе 1969 года Пол Коул, американский турист из Флориды, находился в Лондоне со своей женой. Во время прогулки по городу он оказался на улице Эбби-Роуд как раз в тот момент, когда фотограф Иэн Макмиллан делал знаменитый снимок участников The Beatles, переходящих дорогу по пешеходному переходу.

Коул, не узнав музыкантов, просто стоял на тротуаре и наблюдал за происходящим. Он даже не подозревал, что попал в кадр, который вскоре станет культовым.

Как официантка стала женой наследного принца

Только спустя несколько месяцев, когда альбом «Abbey Road» вышел в свет, Пол Коул узнал себя на обложке. Он увидел пластинку в витрине музыкального магазина и с удивлением обнаружил свою фигуру на заднем плане фотографии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.