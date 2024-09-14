Святые или грешники: тамплиеры в средневековой Европе

Члены ордена тамплиеров вызывали как восхищение, так и страх, рождая вокруг себя легенды. Но были ли они истинными защитниками христианства, как утверждали их последователи, или скрывали за своей святой миссией корыстные цели и грехи? На этот вопрос ответит "Рамблер".

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Тамплиеры (Орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона) были основаны после Первого крестового похода в Иерусалиме в 1119 году. Изначальная миссия ордена заключалась в защите паломников, которые направлялись в Святую Землю. Рыцари-тамплиеры присягнули на верность христианской церкви и взяли на себя обеты бедности, целомудрия и послушания. Несмотря на свой скромный старт, орден вскоре приобрел власть и богатство.

С ростом влияния тамплиеры начали строить замки и крепости по всему Ближнему Востоку и Европе. Они охраняли важные торговые пути, обеспечивая безопасность для паломников и торговцев. Благодаря этому их миссия быстро расширилась: они стали не только военной силой, но и крупными финансовыми игроками, управляя землями, активами и кредитными ресурсами.

Тамплиеры как "святые"

Тамплиеры считались рыцарями веры, которые защищали христианство от мусульман в Святой Земле. За свою верность папскому престолу и подвиги в крестовых походах они получили широкое признание и поддержку. Их белый плащ с красным крестом стал символом безупречной верности церкви и идеалов святости.

Папы римские и короли даровали ордену особые привилегии. Тамплиеры освобождались от налогов, их имущество было неприкосновенно, а их действия напрямую подчинялись Папе. Они обладали правом строить собственные церкви и замки, что превращало их в могущественную и независимую силу, что еще больше укрепляло их положение в глазах верующих.

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Тамплиеры как "грешники"

Несмотря на их религиозную миссию, со временем орден начал вызывать недовольство и подозрения. Его богатства, влияние и независимость от светской власти делали его врагом для королей и феодалов. Однако ключевым моментом, который привел к падению ордена, стали обвинения в ереси, безнравственности и даже поклонении дьяволу.

В 1307 году король Франции Филипп IV, страдавший от огромных долгов перед тамплиерами, начал кампанию по их уничтожению. Он обвинил орден в тайных обрядах, включая отречение от Христа, непристойные ритуалы и идолопоклонство. Тысячи тамплиеров были арестованы, подвергнуты пыткам и казнены, а их имущество конфисковано. Великий магистр ордена Жак де Моле был сожжён на костре в 1314 году.

Обвинения против тамплиеров вызвали споры среди историков. Многих из них подвергли пыткам, что вызывает сомнения в правдивости их признаний. Более того, Папа Климент V, несмотря на давление Филиппа IV, признал, что многие из обвинений могли быть ложными. Однако это не спасло орден от уничтожения.

После их падения легенды о тамплиерах стали распространяться с новой силой. Многие верили, что орден обладал секретными знаниями, а также хранил важные реликвии, такие как Святой Грааль или Ковчег Завета. Их внезапное уничтожение усилило подозрения в том, что тамплиеры скрывали что-то важное от мира. Эти мифы и легенды живы до сих пор, подпитывая интерес к истории ордена.

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