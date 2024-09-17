В Японии создали профессию для пенсионеров, чтобы дать им возможность чувствовать себя полезными в обществе и получать дополнительный доход.

Эти люди, которых в стране называют «помогайками», официально занимают должности работников безопасности. Их главная задача – обеспечение порядка на дорогах и перекрестках, где они помогают пешеходам безопасно пересекать улицы и контролируют движение транспорта.

Что считается неприличным в Японии

Появление таких рабочих мест связано не только с желанием поддержать старшее поколение, но и с растущей потребностью в регулировании дорожной безопасности. Пенсионеры выполняют эту работу ответственно и с вниманием к деталям, что делает их незаменимыми в повседневной жизни городов.

Для японцев важно, чтобы пожилые люди оставались активными и социально включенными.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @miladyfairy.